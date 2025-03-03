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Происшествия

Один человек погиб при пожарах в Псковской области за двое суток

Восемь пожаров произошло в Псковской области за двое суток, один человек погиб. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

В частности, 1 марта в деревне Жижица в Куньинском районе сгорела надворная постройка. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Кроме того, в деревне Дрождино Великолукского района загорелся жилой дом. Вызов поступил в 22:34. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарные спасли две хозпостройки.

Также 2 марта в деревне Кокарево в Порховском муниципальном округе загорелся легковой автомобиль 2008 года выпуска. Причина возгорания уточняется.

Ещё один пожар произошёл на улице Железнодорожной в Пскове. Там загорелось двухэтажное здание. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Кроме прочего, на улице Гражданской в Пскове загорелся мусорный контейнер.

Также в деревне Курохново в Новоржевском муниципальном округе загорелся жилой дом. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Ещё одно возгорание случилось в деревне Стремутка Псковского района. Там загорелась баня. По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования.

Также жилой дом загорелся в деревне Духново Опочецкого муниципального округа. На месте происшествия был обнаружен погибший. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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