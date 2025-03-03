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Общество

Рабочий день 7 марта будет сокращён на час

Рабочий день 7 марта будет сокращён на час, напомнили в инспекции труда в Псковской области.

8 марта отмечается Международный женский день, в этом году он выпадает на субботу, но выходной день с него переносится не на понедельник (как могло быть по общему правилу), а на пятницу 13 июня. Однако пятница 7 марта - предпраздничный рабочий день, поэтому рабочее время сокращается на один час.

На День России выходные продлятся четыре дня: с 12 по 15 июня включительно, с четверга по воскресенье. Также длинные выходные будут в мае: с 1 по 4 мая на День Весны и Труда и с 8 по 11 мая на День Победы.

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