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Общество

5 марта в Псковской области проверят работу систем оповещения

5 марта в Псковской области и в других регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем!» Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: ПАИ

Так специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. Они предназначены для доведения сигнала «Внимание всем!» до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие.

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