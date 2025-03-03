Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
Один человек погиб и восемь пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.
Кроме того, сотрудники управления пресекли 1463 административных правонарушений, также задержали 34 водителя в состоянии алкогольного опьянения, шестерых из них повторно.
Всего в области зарегистрировали пять ДТП.
Женщина и двое детей пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в Псковском районе