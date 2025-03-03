Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:33, 03 марта 2025, ПАИ

Один человек погиб и восемь пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Кроме того, сотрудники управления пресекли 1463 административных правонарушений, также задержали 34 водителя в состоянии алкогольного опьянения, шестерых из них повторно.

Всего в области зарегистрировали пять ДТП.