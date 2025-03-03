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Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

Один человек погиб и восемь пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Псковской области за неделю. Фото: ПАИ

Кроме того, сотрудники управления пресекли 1463 административных правонарушений, также задержали 34 водителя в состоянии алкогольного опьянения, шестерых из них повторно.

Всего в области зарегистрировали пять ДТП.

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