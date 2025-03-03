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Общество

Псковичам рассказали, где можно найти информацию о важных событиях в городе

Жителям Пскова рассказали, где найти актуальную информацию о тех событиях, которые происходят в городе. Они могут это сделать не только на официальном сайте города, но и на страницах в социальных сетях, подчеркнули в администрации Пскова.

Жители могут получить всю необходимую информацию в интернет-сообществах в группах в соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram. Там же можно задать вопросы и обсудить новости в комментариях.

Ссылки на социальные сети администрации города, а также на подведомственные ей учреждения, можно найти здесь.

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