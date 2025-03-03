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Общество

Более 400 тысяч рублей заплатил руководитель компании за незаконную вырубку леса в Псковской области

Незаконную вырубку леса пресекли в Псковской области сотрудники УФСБ совместно с комитетом по природным ресурсам и экологии. С нарушителя взыскали штраф, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Правонарушителя обязали выплатить компенсацию в размере 430 тысяч рублей. В отношении должника судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера.

Руководителя коммерческой компании предупредили, что в случае неуплаты задолженности в отношении него будет возбужденно уголовное дело. Чтобы этого избежать, должник погасил штраф в полном объёме.

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