Дождь и сильный западный ветер ожидаются в Псковской области 4 марта

11:24, 03 марта 2025, ПАИ

4 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, вечером в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области в течение суток +1...+6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.