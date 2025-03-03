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Общество

Дождь и сильный западный ветер ожидаются в Псковской области 4 марта

4 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, вечером в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области в течение суток +1...+6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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