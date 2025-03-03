Открыт приём заявок на V Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп»

11:49, 03 марта 2025, ПАИ

V Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» пройдёт с 8 по 10 августа в деревне Колодье Гдовского района. Событие станет уникальной площадкой, где дети станут актёрами, режиссёрами, сценаристами, операторами и продюсерами своих собственных фильмов, сообщили ПАИ организаторы.

Фестиваль принимает фильмы, снятые детьми в деревнях и дачных посёлках. Участники могут воплотить любую творческую задумку – от игрового кино до мультипликации.

Участники до 17 лет должны снять фильм от трёх до 15 минут. Заявку на фестиваль можно подать до 1 июля. Фильмы нужно прислать на почту zolotoychurup@gmail.com, приложив заполненную форму согласия на публикацию, которую можно найти в группе «Золотой Шуруп» в соцсети «ВКонтакте».

В программе фестиваля запланированы показы детских фильмов, мастер-классы от профессионалов кино, встречи юных авторов с именитыми артистами. Лучшие работы в каждой номинации получат статуэтки «Золотой Шуруп», дипломы и призы. Все участники также будут награждены дипломами за участие.

Подробнее о фестивале можно узнать в группе «Золотой Шуруп» в соцсети «ВКонтакте», а также на Rutube-канале «Золотой Шуруп междеревенский детский кинофестиваль».

Фестиваль проводит АНО «АРТ ХУТОР» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

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