Бесплатное катание для молодёжи устраивают в Ледовом дворце Пскова

12:50, 03 марта 2025, ПАИ

15 марта в спортивном комплексе «Ледовый дворец» (Балтийская, 11) состоится массовое катание на коньках «Ледовые забавы». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Участники мероприятия с 18:30 до 19:30 смогут покататься в компании своих друзей. Возрастное ограничение – 14–35 лет.

Вход бесплатный. Доступна аренда коньков прямо в Ледовом дворце. Количество мест ограничено, поэтому регистрация участников заранее обязательна. Её можно пройти на сайте Молодёжного центра.

«Это не просто катание на коньках, – отметили организаторы. – Мы хотим, чтобы ребята увидели альтернативу негативным привычкам и убедились, как здорово проводить своё свободное время в движении и общении».