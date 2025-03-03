Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бесплатное катание для молодёжи устраивают в Ледовом дворце Пскова

15 марта в спортивном комплексе «Ледовый дворец» (Балтийская, 11) состоится массовое катание на коньках «Ледовые забавы». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: городской молодёжный центр

Участники мероприятия с 18:30 до 19:30 смогут покататься в компании своих друзей. Возрастное ограничение – 14–35 лет.

Вход бесплатный. Доступна аренда коньков прямо в Ледовом дворце. Количество мест ограничено, поэтому регистрация участников заранее обязательна. Её можно пройти на сайте Молодёжного центра.

«Это не просто катание на коньках, – отметили организаторы. – Мы хотим, чтобы ребята увидели альтернативу негативным привычкам и убедились, как здорово проводить своё свободное время в движении и общении».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 марта 2025

Енотам Тедди и Алисе в псковском «Птичьем дворик» ищут опекунов
03 марта 2025

Начался приём бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» за зиму
03 марта 2025

Бесплатное катание для молодёжи устраивают в Ледовом дворце Пскова
03 марта 2025

Псков оказался на 79-м месте в строительном рейтинге городов России
03 марта 2025

Открыт приём заявок на V Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп»
03 марта 2025

Дождь и сильный западный ветер ожидаются в Псковской области 4 марта
03 марта 2025

Первые подснежники замечены в Псковской области
03 марта 2025

Названы победители 97-й церемонии вручения премии «Оскар»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...