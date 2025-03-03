Начался приём бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» за зиму

13:37, 03 марта 2025, ПАИ

Приём бланков с пятёрками за зиму в рамках 12-й акции «Губернаторский дневник» идёт с 1 марта. Уже поступили первые заявки. Отличные оценки школьники региона могут прислать до 10 марта включительно.

Скачать бланк для оценок за декабрь 2024 года, январь и февраль 2025 года можно в официальной группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» – Бланк_зима_2025.pdf. Заявки принимаются в электронном виде.

Участие в акции могут принять только школьники из Псковской области. Обучающиеся из районов должны прислать результаты за второй триместр. Бланки с пятёрками школьников Пскова принимаются в мае за весь год.

Победители будут выбраны в трёх возрастных группах: 2-4, 5-7 и 8-11 классы. В каждой группе будет один победитель или несколько, если количество пятёрок будет одинаковым.

Напомним, что в акции не могут принимать участие школьники – победители прошлых лет.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника в официальной группе акции в соцсети «ВКонтакте», распечатать, вместе с учителем заполнить все графы, внести количество только отличных оценок по каждому предмету, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем нужно отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке – форма сбора заявок ГД в 2024-2025 году (зима).

В бланк необходимо внести количество пятерок только из классного журнала за зиму. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются – их включать в общее количество оценок не нужно. Школьники, которые учатся по четвертям, в электронном журнале должны выбрать только оценки за зимние месяцы и указать в бланке их число. Итоговые оценки, выставленные за четверть, не учитываются.

Итоги акции за второй триместр будут подведены в середине марта.

Самые активные, прилежные и настойчивые отличники, ставшие победителями, в качестве подарка по традиции встретятся с главой региона за кружкой чая, смогут задать интересующие их вопросы, посидеть в губернаторском кресле и познакомиться с работой правительства.

За осень участники акции заработали 16 711 пятёрок. Заявки прислали 140 школьников практически из всех районов Псковской области, за исключением Палкинского и Новоржевского районов. Победителями стали третьеклассник Андрей Чернецов из средней общеобразовательной школы № 9 Великих Лук, второклассница Влада Дарина Бирюкова из Себежской общеобразовательной школы, пятиклассница Анна Фадеева из Красногородской средней школы и восьмиклассница Лия Сыропятова из Писковской средней общеобразовательной школы.

За новостями акции можно следить в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.