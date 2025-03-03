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Общество

Енотам Тедди и Алисе в псковском «Птичьем дворике» ищут опекунов

Подворье «Птичий дворик» в Псковской области объявило о поиске опекунов для енотов-полоскунов Тедди и Алисы. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Подворье «Птичий дворик» в Псковской области объявило о поиске опекунов для енотов-полоскунов. Фото из группы «Птичьего дворика» в соцсети «ВКонтакте»

Как рассказали представители «Птичьего дворика», Тедди – енот с брутальным характером, а Алиса очень контактная и любит взаимодействовать с людьми.

Животные едят курицу, сырые яйца и фрукты: яблоки, дыни, арбузы и виноград. Енотам нужна вовлеченность и материальная помощь любого размера на корма, игрушки или лечение. Опекун же получит бесплатное посещение «Птичьего дворика», новости о подопечном и табличку с именем или названием компании на вольере.

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