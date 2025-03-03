Енотам Тедди и Алисе в псковском «Птичьем дворике» ищут опекунов

14:07, 03 марта 2025, ПАИ

Подворье «Птичий дворик» в Псковской области объявило о поиске опекунов для енотов-полоскунов Тедди и Алисы. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали представители «Птичьего дворика», Тедди – енот с брутальным характером, а Алиса очень контактная и любит взаимодействовать с людьми.

Животные едят курицу, сырые яйца и фрукты: яблоки, дыни, арбузы и виноград. Енотам нужна вовлеченность и материальная помощь любого размера на корма, игрушки или лечение. Опекун же получит бесплатное посещение «Птичьего дворика», новости о подопечном и табличку с именем или названием компании на вольере.