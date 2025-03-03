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Общество

Ученики двух школ в Красногородском районе переведены на дистант

Ученики Покровской и Красногородской школ переведены на дистанционный формат обучения, сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава Красногородского округа Валентина Понизовская.

Фото: ПАИ

Дистант, по её словам, связан с ростом заболеваемости ОРВИ: на занятиях отсутствуют больше 20% школьников.

«Мера согласована с Роспотребнадзором и является профилактической для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний ОРВИ среди школьников, – уточнила Валентина Понизовская. – Желаю всем скорейшего выздоровления и возвращения к привычному формату обучения».

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