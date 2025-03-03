Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы из Невельского района
Российская актриса Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района. Об этом ПАИ сообщил основатель фермы Алексей Корочкин.
Знакомство прошло на Российском винодельческом форуме в Москве, где проходила ежегодная премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью.
Екатерина Шпица угостилась улитками и паштетом с улиточной фермы Алексея Корочкина. «Актриса похвалила продукцию и взяла домой немного деликатесов», – поделился он.
Екатерина Шпица – российская актриса театра и кино, телеведущая и актриса дубляжа. Она снималась в фильме «Экипаж» Николая Лебедева, сериале «Топи» Владимира Мирзоева, а также участвовала в телевизионном шоу «Ледниковый период».
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