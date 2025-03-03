Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы из Невельского района

Российская актриса Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района. Об этом ПАИ сообщил основатель фермы Алексей Корочкин.

Российская актриса Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района. Фото предоставлено Алексеем Корочкиным

Знакомство прошло на Российском винодельческом форуме в Москве, где проходила ежегодная премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью.

Екатерина Шпица угостилась улитками и паштетом с улиточной фермы Алексея Корочкина. «Актриса похвалила продукцию и взяла домой немного деликатесов», – поделился он.

Екатерина Шпица – российская актриса театра и кино, телеведущая и актриса дубляжа. Она снималась в фильме «Экипаж» Николая Лебедева, сериале «Топи» Владимира Мирзоева, а также участвовала в телевизионном шоу «Ледниковый период».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 марта 2025

Губернатор поблагодарил псковских добровольцев, которые очищают от мазута черноморское побережье
03 марта 2025

Как не испортить здоровье в пост, рассказали в Роспотребнадзоре
03 марта 2025

Российский рынок в ближайшие пару лет закроет потребность в импорте хризантем – Иван Мельник
03 марта 2025

Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы из Невельского района
03 марта 2025

Ученики двух школ в Красногородском районе переведены на дистант
03 марта 2025

Енотам Тедди и Алисе в псковском «Птичьем дворике» ищут опекунов
03 марта 2025

Начался приём бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» за зиму
03 марта 2025

Бесплатное катание для молодёжи устраивают в Ледовом дворце Пскова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...