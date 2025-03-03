Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы из Невельского района

15:29, 03 марта 2025, ПАИ

Российская актриса Екатерина Шпица оценила деликатесы улиточной фермы «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района. Об этом ПАИ сообщил основатель фермы Алексей Корочкин.

Знакомство прошло на Российском винодельческом форуме в Москве, где проходила ежегодная премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью.

Екатерина Шпица угостилась улитками и паштетом с улиточной фермы Алексея Корочкина. «Актриса похвалила продукцию и взяла домой немного деликатесов», – поделился он.

Екатерина Шпица – российская актриса театра и кино, телеведущая и актриса дубляжа. Она снималась в фильме «Экипаж» Николая Лебедева, сериале «Топи» Владимира Мирзоева, а также участвовала в телевизионном шоу «Ледниковый период».