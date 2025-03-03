Как не испортить здоровье в пост, рассказали в Роспотребнадзоре

15:51, 03 марта 2025, ПАИ

Как не испортить здоровье во время Великого поста, который в этом году продлится с 3 марта по 19 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре по Псковской области.

Периодические ограничения в приеме пищи положительно сказываются и на физическом состоянии организма, но если питание в это время будет организовано неправильно, есть опасность ухудшения общего состояния и даже обострения некоторых заболеваний.

Во время поста сокращается потребление жирной пищи, увеличивается поступление клетчатки и витаминов, организм разгружается.

В итоге укрепляется иммунитет, улучшается работа желудочно-кишечного тракта и нормализуются обменные процессы. У больных диабетом уменьшается уровень сахара в крови.

Главное правило поста – исключение всей животной пищи: мяса, рыбы, птицы, молока и молочных продуктов, яиц. Соответственно, основу рациона будут составлять растительные продукты – зерновые, бобовые продукты, овощи, фрукты, орехи, грибы.

«Старайтесь, чтобы во время поста не страдал режим питания. Не пропускайте завтраки, не забывайте о перекусах. Питайтесь регулярно и разнообразьте рацион. Включайте в ежедневное меню продукты, богатые сложными углеводами и содержащие растительный белок, – цельные злаки и бобовые. Также уделите внимание соевым продуктам. Если у вас проблемы со здоровьем, прежде чем придерживаться поста, проконсультируйтесь со специалистом», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.