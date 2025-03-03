Выставка редких документов по истории старинных дворянских родов Псковской губернии откроется в архиве

16:19, 03 марта 2025, ПАИ

10 марта в Госархиве Псковской области откроется выставка архивных документов «Дворяне – все родня другу», сообщили ПАИ устроители экспозиции.

Выставка посвящена истории старинных дворянских родов Псковской губернии, представители которых внесли большой вклад в российскую историю и культуру. Это Голенищевы-Кутузовы, Клокачевы, Чихачевы, Ганнибалы и другие.

Посетители выставки получат возможность познакомиться с родословной князей Шаховских, которая впервые покинет архивохранилище и предстанет перед гостями, алфавитной книгой дворян Псковской губернии, планами интерьеров дворянских усадеб, фотографиями и многим другим.

Любители генеалогии увидят, как дворяне оформляли свои родословные, а поклонники геральдики ознакомятся с семейными дворянскими гербами.

Экскурсии по выставке пройдут:

10 марта – 17:00, 18:00; 11 марта – 12:00, 14:00, 16:00, 17:00; 12 марта – 12:00, 14:00, 16:00, 17:00; 13 марта – самостоятельное знакомство с выставкой (без экскурсии) с 12:00 до 17:00.

Плата за посещение выставки не взимается. Для визита необходимо записаться. Сделать это можно по телефону +7-921-001-03-73 или по электронной почте gapo@pskov.ru.

Запись на выставку открывается 4 марта с 9:00, закрывается 7 марта в 12:00. Запись ведется по следующему графику: с 3 по 6 марта – с 9:00 до 17:00; 7 марта – с 9:00 до 12:00.