Псковские яблоки имеют свой характер – Иван Мельник

17:02, 03 марта 2025, ПАИ

Псковские яблоки – «с характером», поэтому люди из соседних регионов приезжают и строят здесь производства сидра, рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас яблоки с характером. Я как садовод выращиваю сорта и пробую один и тот же сорт «медовый хруст» в Псковской области и на юге – два яблока отличаются. Наше с характером, там есть вкус, запах классный, сладость, кислость – взрыв такой, а в более солнечных регионах яблоко и сидр из него получается более монотонный, сладкий», – подчеркнул он.

В Псковской области есть большая перспектива заявить о себе на всю Россию как о регионе по производству сидра, заметил Иван Мельник.

Напомним, на территории Псковской области за последние несколько лет открыты сразу несколько сидродельных производств, например в Пушкиногорском и Печорском районах.