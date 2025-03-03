Псковские яблоки имеют свой характер – Иван Мельник
Псковские яблоки – «с характером», поэтому люди из соседних регионов приезжают и строят здесь производства сидра, рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«У нас яблоки с характером. Я как садовод выращиваю сорта и пробую один и тот же сорт «медовый хруст» в Псковской области и на юге – два яблока отличаются. Наше с характером, там есть вкус, запах классный, сладость, кислость – взрыв такой, а в более солнечных регионах яблоко и сидр из него получается более монотонный, сладкий», – подчеркнул он.
В Псковской области есть большая перспектива заявить о себе на всю Россию как о регионе по производству сидра, заметил Иван Мельник.
Напомним, на территории Псковской области за последние несколько лет открыты сразу несколько сидродельных производств, например в Пушкиногорском и Печорском районах.
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