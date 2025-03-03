Улиточная ферма из Невельского района борется за победу в туристической премии «Маршрут построен»
Улиточная ферма «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района борется за победу в туристической премии «Маршрут построен». Об этом основатель фермы Алексей Корочкин рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.
В премии принимают участие те, кто развивает туристическую отрасль в стране. Бренд из Псковской области «ЭСКАРГО Д’ОР» участвует в категории «Гастротуризм».
«Поддержать родной край можно на сайте премии. Результаты голосования обновляются ежедневно», – отметил Алексей Корочкин.
По итогам народного голосования в каждой номинации будут названы финалисты, а победителей конкурса определит экспертное жюри. Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле.
Добавим, что премию организует газета «Комсомольская правда». Поддержать псковских производителей можно на одноименном сайте премии.
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