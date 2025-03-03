Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Улиточная ферма из Невельского района борется за победу в туристической премии «Маршрут построен»

Улиточная ферма «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района борется за победу в туристической премии «Маршрут построен». Об этом основатель фермы Алексей Корочкин рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Улиточная ферма «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района борется за победу в туристической премии «Маршрут построен». Фото: ПАИ

В премии принимают участие те, кто развивает туристическую отрасль в стране. Бренд из Псковской области «ЭСКАРГО Д’ОР» участвует в категории «Гастротуризм».

«Поддержать родной край можно на сайте премии. Результаты голосования обновляются ежедневно», – отметил Алексей Корочкин.

По итогам народного голосования в каждой номинации будут названы финалисты, а победителей конкурса определит экспертное жюри. Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле.

Добавим, что премию организует газета «Комсомольская правда». Поддержать псковских производителей можно на одноименном сайте премии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 марта 2025

Магнитная буря на два дня накроет Землю
03 марта 2025

Иван Мельник – о выращивании псковских тюльпанов: Будущее за гидропоникой
03 марта 2025

Александр Гуцан: Поисковое движение является важнейшим инструментом в формировании патриотического сознания молодых людей
03 марта 2025

Школу в Новоржеве закрыли на карантин из-за роста заболеваемости
03 марта 2025

Тружеников предприятий чествовали в Острове
03 марта 2025

Псковские волонтёры продолжают работать в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
03 марта 2025

Журналисты «Первого Псковского» рассказали о своей профессии активистам «Движения первых»
03 марта 2025

Комитет по здравоохранению региона и Народный фронт прорабатывают обращения псковичей к президенту

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...