Улиточная ферма из Невельского района борется за победу в туристической премии «Маршрут построен»

17:00, 03 марта 2025, ПАИ

Улиточная ферма «ЭСКАРГО Д’ОР» из Невельского района борется за победу в туристической премии «Маршрут построен». Об этом основатель фермы Алексей Корочкин рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

В премии принимают участие те, кто развивает туристическую отрасль в стране. Бренд из Псковской области «ЭСКАРГО Д’ОР» участвует в категории «Гастротуризм».

«Поддержать родной край можно на сайте премии. Результаты голосования обновляются ежедневно», – отметил Алексей Корочкин.

По итогам народного голосования в каждой номинации будут названы финалисты, а победителей конкурса определит экспертное жюри. Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле.

Добавим, что премию организует газета «Комсомольская правда». Поддержать псковских производителей можно на одноименном сайте премии.