Кража кофе за 5 тысяч рублей обернулась для двух великолучан сроками

17:01, 03 марта 2025, ПАИ

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух молодых людей, обвиняемых в грабеже по предварительному сговору. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Из торгового зала магазина «Магнит» злоумышленники похитили пакеты с кофе на общую сумму 4730 рублей 57 копеек. С похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению.

Подсудимые вину в совершенном преступлении признали полностью.

Суд назначил одному из них наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а другому, с учетом наличия в его действиях рецидива, – 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.