Комитет по здравоохранению региона и Народный фронт прорабатывают обращения псковичей к президенту
Первое заседание оперативного штаба регионального отделения Народного фронта и комитета по здравоохранению Псковской области прошло сегодня, 3 марта. Оно было посвящено вопросам, которые поступили от населения региона на прямую линию президента, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Деятельность штаба сосредоточена на совместном решении вопросов, которые граждане адресовали главе государства, подчеркнул председатель регионального отделения НФ Виктор Остренко. Важно наладить взаимодействие, которое охватывает не только полномочия в области здравоохранения, но и создание обратной связи и эффективной коммуникации с нашими гражданами, обратил внимание он.
При рассмотрении обращений граждан, связанных с медицинской тематикой, главной целью является нахождение наиболее эффективных и рациональных решений для каждого отдельного случая, отметила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.
Часто именно такая работа помогает систематизировать индивидуальные ситуации и вырабатывать готовые решения для целого ряда вопросов, заверила она.
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