Комитет по здравоохранению региона и Народный фронт прорабатывают обращения псковичей к президенту

17:28, 03 марта 2025, ПАИ

Первое заседание оперативного штаба регионального отделения Народного фронта и комитета по здравоохранению Псковской области прошло сегодня, 3 марта. Оно было посвящено вопросам, которые поступили от населения региона на прямую линию президента, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Деятельность штаба сосредоточена на совместном решении вопросов, которые граждане адресовали главе государства, подчеркнул председатель регионального отделения НФ Виктор Остренко. Важно наладить взаимодействие, которое охватывает не только полномочия в области здравоохранения, но и создание обратной связи и эффективной коммуникации с нашими гражданами, обратил внимание он.

При рассмотрении обращений граждан, связанных с медицинской тематикой, главной целью является нахождение наиболее эффективных и рациональных решений для каждого отдельного случая, отметила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Часто именно такая работа помогает систематизировать индивидуальные ситуации и вырабатывать готовые решения для целого ряда вопросов, заверила она.