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Общество

Комитет по здравоохранению региона и Народный фронт прорабатывают обращения псковичей к президенту

Первое заседание оперативного штаба регионального отделения Народного фронта и комитета по здравоохранению Псковской области прошло сегодня, 3 марта. Оно было посвящено вопросам, которые поступили от населения региона на прямую линию президента, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Комитет по здравоохранению региона и Народный фронт прорабатывают обращения псковичей к президенту. Фото пресс-службы правительства Псковской области

Деятельность штаба сосредоточена на совместном решении вопросов, которые граждане адресовали главе государства, подчеркнул председатель регионального отделения НФ Виктор Остренко. Важно наладить взаимодействие, которое охватывает не только полномочия в области здравоохранения, но и создание обратной связи и эффективной коммуникации с нашими гражданами, обратил внимание он.

При рассмотрении обращений граждан, связанных с медицинской тематикой, главной целью является нахождение наиболее эффективных и рациональных решений для каждого отдельного случая, отметила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Часто именно такая работа помогает систематизировать индивидуальные ситуации и вырабатывать готовые решения для целого ряда вопросов, заверила она.

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Комитет по здравоохранению региона и Народный фронт прорабатывают обращения псковичей к президенту

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