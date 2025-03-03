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Псковские волонтёры продолжают работать в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута

Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута. Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Главная задача волонтёров на побережье – уборка мелкого мазута с поверхности пляжа. Для этого они просеивают песок через специальные устройства. Самое трогательное – это их помощь тем, кто не может защитить себя сам. Птицы, попавшие в мазутную ловушку, получают шанс на спасение благодаря их заботе. Волонтёров обеспечивают специализированным обмундированием, для них проводят обязательный инструктаж.

Ребята рассказали, что, несмотря на более чем двухмесячный срок, прошедший с момента возникновения чрезвычайной ситуации, мазут продолжает поступать на пляж с каждым штормом. Его концентрация по-прежнему высока, что может представлять опасность не только для морских обитателей, но и для людей.

«В Анапе наступила зима, поэтому мы работаем в сокращённом режиме. Если бы была возможность, мы бы с удовольствием трудились до вечера, несмотря на то что работа довольно сложная и кропотливая», – поделился своими впечатлениями один из волонтёров Андрей Лопатенков.

«С каждым днём мы чувствуем, что делаем этот мир чуточку лучше, чуточку чище и все красоты, которые вокруг нас, становятся только краше», – отметил волонтёр Кирилл Булатов.

Делегация Псковской области состоит из людей, которые искренне увлечены своей работой и неравнодушны к проблемам окружающего мира. Они представляют разные профессии и учатся в разных вузах, но всех их объединяет стремление помочь, несмотря на расстояние 2000 километров. Среди них ребята, которые реализуют проекты в сфере экологии.

Так, например, результатом одного из таких проектов стала книга по экологии для детей «Путешествие Миры: тайна реки Шелонь». Её автор – Алексей Жуковский из Порхова, который сейчас помогает спасать Черноморское побережье вместе с другими волонтёрами.

  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры работают в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Алексей рассказал, что книга была написана совместно с Порховской центральной районной библиотекой, АНО «Экомудрость» и ПРОО «Экомышление» и рассказывает о дружбе, взаимовыручке и заботе об окружающей среде. Он также поделился, что в скором времени её можно будет найти на всех популярных платформах для чтения электронных книг.

Ранее Михаил Ведерников поблагодарил псковских добровольцев, которые очищают от мазута Черноморское побережье Краснодарского края.

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