Губернатор поблагодарил псковских добровольцев, которые очищают от мазута черноморское побережье

16:12, 03 марта 2025, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале поблагодарил псковских добровольцев, которые очищают от мазута черноморское побережье Краснодарского края.

«Наши ребята участвуют в очистке пляжей от разлившегося мазута. А ещё помогают отмывать от нефтепродуктов птиц, которые пострадали от произошедшей катастрофы. В зоне ЧС волонтёры будут работать до 6 марта. От всей души благодарю команду добровольцев! Вместе со всей страной справимся», - написал губернатор.

Напомним, с 24 февраля группа из 10 волонтёров из Псковской области работает на черноморском побережье, ликвидируя загрязнение, вызванное крушением двух танкеров. В состав группы вошли студенты из Пскова, Великих Лук, Порхова, Красногородска и Дно.