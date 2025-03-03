Более 5,5 миллиона рублей перевели жители Псковской области мошенникам

21:28, 03 марта 2025, ПАИ

Более 5,5 миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова, Дно и Великолукского района после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные звонили жителям региона под видом сотрудников брокерских и других организаций. Махинаторы убедили своих собеседников перевести деньги на «безопасные счета», а также предложили дополнительный заработок в Интернете. Кроме того, некоторых незнакомцы ввели в заблуждение под предлогом одалживания денег и при осуществлении купли-продажи на интернет-сайтах.

Всего жители региона лишились более пяти с половиной миллионов рублей. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.