Круглый стол памяти Михаила Васильева пройдёт в «Михайловском»

20:00, 03 марта 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона заранее спланировать посещение XV круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти замечательного музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Провести традиционный круглый стол планируют 4 апреля. В год 80-летия Великой Победы его основное направление – военная история псковских пушкинских мест: «Страницы «далёкого прошлого Пушкинского уголка»: военная история Вороничского и Велейского уездов», «Великая Отечественная война в воспоминаниях и документах», «Пушкинский заповедник во время ВОВ и его послевоенное становление», «Проекты, направленные на увековечение памяти о защитниках Отечества и патриотическое воспитание граждан, подрастающего поколения».

Также традиционно на заседании поднимут наиболее актуальные проблемы сохранения историко-культурных территорий и объектов культурного наследия. Отдельная тема – «Слобода Тоболенец – Святые Горы – Пушкинские Горы: события и люди. К 100-летию с момента переименования села Тоболенец в Пушкинские Горы».