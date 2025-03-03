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Магнитная буря на два дня накроет Землю

Магнитная буря накроет Землю на два дня, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Магнитная буря на два дня накроет Землю. Фото: ПАИ

Вечером 4 марта начнется возмущение магнитосферы, а уже в ночь на 5 марта они достигнут класса магнитной бури уровня G1.

При этом вероятность магнитных бурь 4 и 5 марта – 60%.

Однако к вечеру 5 марта магнитное поле станет спокойным.

Кроме того, возмущения магнитосферы прогнозируются 10–12 марта, 14–15 марта и 27–28 марта.

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Магнитная буря на два дня накроет Землю
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