Магнитная буря на два дня накроет Землю
Магнитная буря накроет Землю на два дня, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
Вечером 4 марта начнется возмущение магнитосферы, а уже в ночь на 5 марта они достигнут класса магнитной бури уровня G1.
При этом вероятность магнитных бурь 4 и 5 марта – 60%.
Однако к вечеру 5 марта магнитное поле станет спокойным.
Кроме того, возмущения магнитосферы прогнозируются 10–12 марта, 14–15 марта и 27–28 марта.
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