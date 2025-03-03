Магнитная буря на два дня накроет Землю

20:12, 03 марта 2025, ПАИ

Магнитная буря накроет Землю на два дня, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Вечером 4 марта начнется возмущение магнитосферы, а уже в ночь на 5 марта они достигнут класса магнитной бури уровня G1.

При этом вероятность магнитных бурь 4 и 5 марта – 60%.

Однако к вечеру 5 марта магнитное поле станет спокойным.

Кроме того, возмущения магнитосферы прогнозируются 10–12 марта, 14–15 марта и 27–28 марта.