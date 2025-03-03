Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

23:40, 03 марта 2025, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Великих Луках и Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 2 марта на улице Калинина в Великих Луках инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что за рулём находился 40-летний великолучанин в нетрезвом состоянии.

Кроме того, 2 марта на улице Белорусской в Пыталово на автомашине «Ауди» ехал 29-летний местный житель. Он также был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.