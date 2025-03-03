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Происшествия

Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Великих Луках и Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области. Фото: ПАИ

Днём 2 марта на улице Калинина в Великих Луках инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что за рулём находился 40-летний великолучанин в нетрезвом состоянии.

Кроме того, 2 марта на улице Белорусской в Пыталово на автомашине «Ауди» ехал 29-летний местный житель. Он также был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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