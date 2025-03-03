Псковичи примут участие в заключительном зимнем этапе ралли в Карелии

22:37, 03 марта 2025, ПАИ

7 и 8 марта на территории Республики Карелия состоится четвёртый этап Кубка России по автомобильному спорту – ралли «Яккима», в котором примут участие псковские экипажи. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Два псковских экипажа примут участие в соревновании: Сергей Соболев и Маргарита Гребенкина из Пскова (стартовый номер 42) и Владислав Супрун и Павел Росляков из Великих Лук (стартовый номер 43). Кроме того, Псковскую область представят президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, входящий в состав коллегии спортивных комиссаров, и Антон Юхляков в качестве заместителя руководителя гонки.

Ралли «Яккима» завершит зимний раллийный сезон в России.

Следующий этап Кубка России по автомобильному спорту состоится 25–26 апреля в Псковской области. Ралли «Голубые озёра», пятый этап Кубка России и первый этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» пройдут на гравийных дорогах Пустошкинского и Себежского районов.