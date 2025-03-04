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Общество

Провести весь день на кухне советует женщинам народный календарь

Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается 4 марта, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе, сообщает calend.ru. Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архипп, которому была уготована судьба мученика, — его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.

На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь.

Святого Филимона в народе называли по-простому — Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка — скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые — тепло не за горами.

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