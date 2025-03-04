Один из самых разыскиваемых преступников 40 лет жил под чужим именем

08:16, 04 марта 2025, ПАИ

Один из самых разыскиваемых преступников в США 76-летний Стивен Крейг Кэмпбелл 40 лет жил под чужим именем, пишет Lenta.ru. С 1983 года он находился в бегах после того, как устроил взрыв в доме любовника жены. Его арестовали в поселке Уид в штате Нью-Мексико.

В 1982 году Кэмпбелл разошелся с женой. Женщина ушла от него к другому, хотя развод еще не был оформлен. Этого Кэмпбелл перенести не смог и замыслил план мести.

Используя свои познания в электронике, Кэмпбелл собрал бомбу-ловушку и спрятал ее в ящике для инструментов во дворе дома нового бойфренда жены. Когда она открыла ящик, тот взлетел на воздух. Несчастная лишилась пальца на руке и получила другие тяжелые травмы, но выжила. Кроме того, дом и соседняя постройка загорелись.

Кэмпбелла арестовали сразу. Сомнений в том, кто устроил покушение на женщину, у полиции не было. Однако в 1983-м его выпустили на свободу под залог. Он должен был появиться на следующем судебном заседании, но не пришел. Вскоре выяснилось, что он сбежал. С тех пор Кэмпбелла разыскивали.

В 1984 году он получил новый паспорт и другие документы, однако выдал себя за погибшего однокурсника — Уолтера Ли Коффмана. Они вместе изучали электронику в университете Арканзаса.

До 2019 года Кэмпбелл не знал никаких проблем, живя под личиной Коффмана. Он несколько раз получал новые документы; судя по всему, ездил по стране, покупал и продавал недвижимость.

Однако пять лет назад его двойная жизнь начала рушиться благодаря внимательным сотрудникам паспортного стола в Нью-Мексико.

После того как Кэмпбеллу обновили права на имя Коффмана, агенты отдела по борьбе с мошенничеством Национального паспортного центра обнаружили смерть последнего и предполагаемое мошенничество с использованием его документов, тянувшееся десятилетиями.

Помимо прочего, Кэмпбелл успел получить 140 тысяч долларов социальных выплат на имя однокурсника. Расследование возможного мошенничества заняло еще пять лет и закончилось визитом полицейского спецназа на землю Кэмпбелла, купленную на имя Коффмана.

Сейчас Кэмпбелл ждет суда по делу о покушении на жену. Кроме того, ему придется отвечать и за многолетнее мошенничество с именем Коффмана. Виновным в покушении преступник себя не признал.