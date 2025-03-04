В Псковской области скоро проснутся клещи

09:15, 04 марта 2025, ПАИ

В Псковской области скоро проснутся клещи, сообщили ПАИ в управлении Роспотребнадзора по региону.

Активизация иксодовых клещей происходит весной, когда сходит снежный покров и среднесуточная температура воздуха достигает +1...+3°C и становятся активными при +10°C. Окончательное «пробуждение» клещей зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться уже в марте.

Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики:

- вакцинация, которая особенно важная для жителей эндемичных регионов, где распространен клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Плановая вакцинация рекомендуется жителям эндемичных территорий с ноября по март. Ревакцинация проводится раз в три года.

Неспецифическая профилактика против КВЭ включает в себя обработку территорий высокого риска заражения акарицидными средствами.

Вместе с КВЭ регистрируются и другие клещевые инфекции, для которых вакцинации не разработаны. Поэтому рекомендуется при посещении леса носить закрытую и светлую одежду; обрабатывать её акарицидными средствами; тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе.

Если пришлось столкнуться с клещом, нужно как можно быстрее и аккуратно удалить его и немедленно доставить лабораторию для исследования на инфекции.

При обнаружении у снятого клеща возбудителей инфекции по назначению врача-инфекциониста проводится медикаментозная профилактика. В случае выявления в клеще РНК вируса клещевого энцефалита осуществляется экстренная серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ.

Через три недели рекомендуется провести исследование крови на наличие специфических антител к вирусу клещевого энцефалита и другим возбудителям «клещевых» инфекций.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.