Старообрядцы из Дновского района добились признания права собственности на церковь в Корьхово

10:02, 04 марта 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал право собственности Никольской старообрядческой общины деревни Корьхово Дновского района Русской православной старообрядческой церкви на здание церкви в той же деревне. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Суд установил, что спорное здание церкви построено как храм и первоначально использовалось для богослужений, также факт непрерывного и добросовестного владения и пользования общиной зданием церкви как своим собственным с 2008 года нашёл документальное подтверждение.

Иск о признании храма в постройке 1908 года владением общины суд получил ещё в сентябре. В требовании признать храм их собственностью составители иска ссылались как раз на приобретательскую давность, которую в результате удалось подтвердить.