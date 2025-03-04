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Общество

Старообрядцы из Дновского района добились признания права собственности на церковь в Корьхово

Арбитражный суд Псковской области признал право собственности Никольской старообрядческой общины деревни Корьхово Дновского района Русской православной старообрядческой церкви на здание церкви в той же деревне. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Здание церкви в Корьхово. Фото предоставлено Арбитражным судом Псковской области

Суд установил, что спорное здание церкви построено как храм и первоначально использовалось для богослужений, также факт непрерывного и добросовестного владения и пользования общиной зданием церкви как своим собственным с 2008 года нашёл документальное подтверждение.

Иск о признании храма в постройке 1908 года владением общины суд получил ещё в сентябре. В требовании признать храм их собственностью составители иска ссылались как раз на приобретательскую давность, которую в результате удалось подтвердить.

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