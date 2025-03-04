Опубликован мартовский плейлист школьных звонков в Псковской области

10:17, 04 марта 2025, ПАИ

Опубликован мартовский плейлист школьных звонков в Псковской области. Его разместил региональный комитет по образованию.

В честь Международного женского дня в марте благодаря совместному проекту Минпросвещения РФ и Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий «Музыка вместо звонков» школьные звонки заменяют мелодиями. Вместо привычного звонка ученики в Псковской области слушают такие песни, как «Песенка мамонтенка», «Мама – первое слово», «Солнечный круг» и другие композиции.

Послушать плейлист мартовских мелодий можно здесь.

Напомним, проект «Музыка вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года. Каждый месяц школьники знакомятся с новыми музыкальными произведениями – от песен Пахмутовой до классики Чайковского.