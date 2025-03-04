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Общество

К ремонту улицы Леона Поземского в Пскове приступят весной

Подписан контракт на ремонт улицы Леона Поземского в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Работы будут выполняться поэтапно: в этом году запланирован ремонт участка от границы города Пскова до улицы Чудской (обозначен фиолетовым цветом), а в следующем – от улицы Чудской до улицы Ипподромной (выделен красным).

«С наступлением положительных температур подрядчик приступит к реализации проекта, который включает замену 2,2 км дорожного покрытия и комплексное обновление прилегающей инфраструктуры. Будет выполнено устройство недостающих и восстановление существующих тротуаров и пешеходных переходов. Дополнительно будут отремонтированы светофоры и установлены новые автобусные павильоны», – перечислил Борис Елкин.

Ранее глава города рассказал о планах по ремонту улиц Пскова в 2025 году.

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