К ремонту улицы Леона Поземского в Пскове приступят весной

10:39, 04 марта 2025, ПАИ

Подписан контракт на ремонт улицы Леона Поземского в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Работы будут выполняться поэтапно: в этом году запланирован ремонт участка от границы города Пскова до улицы Чудской (обозначен фиолетовым цветом), а в следующем – от улицы Чудской до улицы Ипподромной (выделен красным).

«С наступлением положительных температур подрядчик приступит к реализации проекта, который включает замену 2,2 км дорожного покрытия и комплексное обновление прилегающей инфраструктуры. Будет выполнено устройство недостающих и восстановление существующих тротуаров и пешеходных переходов. Дополнительно будут отремонтированы светофоры и установлены новые автобусные павильоны», – перечислил Борис Елкин.

Ранее глава города рассказал о планах по ремонту улиц Пскова в 2025 году.