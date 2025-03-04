ЦУР Псковской области назвал ключевые темы обращений жителей региона в феврале
ЦУР Псковской области опубликовал топ-5 тем обращений жителей региона, которые в феврале 2025 года зафиксировала система «Инцидент менеджмент».
Всего было обработано 3 221 обращение. Из них 19% касались вопросов здравоохранения, 15,8% – жилищно-коммунального хозяйства, 13,9% – вывоза мусора и ТКО. 11,9% обращений касались дорог, 7,7% – вопросов благоустройства.
Отметим, что в январе количество зафиксированных обращений было выше – 3 877. Основной темой, которая беспокоила жителей региона, был вопрос содержания дорог.
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