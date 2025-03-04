Реконструированное неврологическое отделение Псковской межрайонной больницы откроют в мае

14:31, 04 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил реконструированное неврологическое отделение Псковской межрайонной больницы в рамках рабочего выезда сегодня, 4 марта, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В части здания был проведен капитальный ремонт, остальное здание демонтировано и реконструировано. Проведена замена всех инженерных сетей, также заменены водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вентиляция, отопление, пожарная сигнализация, сети связи. Выполнена новая кладка стен, монтаж окон, дверей, произведено утепление, сделана кровля. Новая входная группа с доступностью для маломобильных групп населения. Стены отштукатурены, покрашены, уложена плитка. В здании также оборудован новый пищеблок.

«Мы очень давно ждали этого ремонта. Здесь выполнена реконструкция здания, полностью отремонтированы два блока отделения, где будут находиться неврологические больные с тяжелой патологией, которые нуждаются в серьезном лечении и восстановлении функций и с которыми будут работать специалисты. Здесь проведена не только косметика – тут реконструкция и капитальный ремонт. Заменены все инженерные сети, отдельная вентиляция сделана в соответствии с требованиями. В каждой палате есть кнопка вызова врача, что для пациентов очень важно, поскольку сюда поступают и маломобильные. Здесь созданы все условия для работы с такими больными. Плюс пандусы для маломобильных пациентов – есть как раздвижной, так и стационарный», – рассказала главный врач больницы Елена Уткина.

Всего в отделении восемь палат по две, три и четыре койки. Общий коечный фонд – 25 коек.

В учреждении будут работать десять человек посменно. Лицензия на работу уже получена, заверила Елена Уткина.

На данный момент не завершены работы по благоустройству территории и по фасаду. Они будут сделаны после нормализации погодных условий, предварительно в апреле 2025 года.

В настоящее время ведется работа по закупке оборудования. Неврологическое отделение планируют открыть в мае 2025 года.

Отметим, реконструкция неврологического отделения была проведена в 2024 году в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».