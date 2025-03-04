«Уроки цифры» пройдут в Псковской области с 10 марта по 6 апреля

12:22, 04 марта 2025, ПАИ

«Урок цифры» будет проходить в регионе с 10 марта по 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Школьники обсудят и попробуют свои силы в программировании. «Учащиеся, в зависимости от своего возраста, попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода», – отметили организаторы.

Материалы занятия дополнят школьную программу уроков информатики, а также помогут развить практические навыки для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по предмету.

В занятие войдет анимационная видеолекция и интерактивный тренажер для закрепления знаний, имеющий три уровня сложности для начальной, средней и старшей школы. Материалы урока включат методические рекомендации для педагогов.

Герои «Урока цифры»: Запятыня, Скобец или Слеш. Школьники помогут им наладить работу производства, решив задачи по теме «алгоритмы и программирование». В игровых ситуациях детям покажут прикладное значение этих задач.

«Урок цифры» помогает ученикам узнать больше об информационных технологиях и ИТ-профессиях. Проект направлен на раннюю профориентацию и создание основы для кадрового резерва ИТ-специалистов», – поделилась директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Напомним, что мероприятие ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика».