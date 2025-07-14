Один среди дюжины равнодушных: в Псковской области боец СВО помог спасти сбитого на дороге аиста

13:00, 14 июля 2025, ПАИ

О спасении сбитого на дороге в Невельском муниципальном округе аиста Чернички рассказали в центре помощи аистам «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Эта драматическая история случилась в День семьи, любви и верности, 8 июля, на юге Псковской области, в деревне Чернецово Невельского округа.

«Для нас она началась с сообщения, пришедшего 8 июля в 11:50 от Натальи Андреевой: «Марина, добрый день! Хотя для нас совсем не добрый. Аист попал в беду, сломано крыло, ходит в лесу у деревни. Остались три аистёнка и один взрослый, сможет ли он их выкормить? Как выловить раненого?» – рассказали в «Доме белого аиста».

«Дом белого аиста» не занимается отловом аистов в природе. «Это отдельный вид деятельности, на который пока что у нас нет ни сил, ни людей, ни каких-либо возможностей. Выездных бригад у нас тоже нет, и никакой возможности оперативно по звонку выезжать туда, где аисту требуется экстренная помощь, нет. Трудности с отловом и доставкой аистов чаще всего ложатся на плечи тех людей, которые просят помощи для птицы. Увы, пока так», – пояснили в аистином центре.

Раненую птицу Наталье Андреевой с помощниками удалось отловить самостоятельно. «Дальше была проблема – как её доставить в Псков. Доставка получилась очень эмоциональной и нервной для Натальи и для нас тоже», – отметили в «Доме белого аиста».

«С аистом (мы назвали его Черничка) Наталья из Невельского района доехала до Пустошки, потом до Опочки, попутно всюду ища помощи в доставке», – рассказали в аистином центре.

Вот как она сама это описывает: «Спасибо вам за участие в нашей вчерашней проблеме. Пустошка и Опочка не взяли. Опочка даже отказалась оставить у себя, пока Даша приедет, «у нас рабочий день до пяти, и пошли вы... ваши проблемы, везите куда хотите, в Пушкинские Горы, например».

На заправку в Опочке зашла, молодёжь стоит в очереди, человек семь. Прошу до Пскова коробочку с аистом взять, ни один не повернулся в мою сторону. На улице парня стала просить, согласился до Пскова, там сын наш на костылях, но сел в машину и выехал на трассу, встретил. Ну а дальше уже Даша забрала...

Вот ещё парня хочу поблагодарить за помощь, телефон его остался, позвоню попозже, сейчас гроза начинается. Ещё раз спасибо вам! Удачи!»

В «Доме белого аиста» обратили внимание на важный момент – ни в Пустошке, ни в Опочке ветстанции не согласились оставить у себя коробочку с аистом, пока люди (волонтёры) после работы смогут приехать и забрать раненого аиста.

«Человек идёт на заправку в Опочке, где в очереди стоит молодёжь, просит доставить до Пскова коробочку с аистом, ни один из них не повернулся, ни один! На улице какой-то парень согласился, довёз аиста из Опочки до Пскова. Кто же этот парень, единственный среди дюжины равнодушных? Кто согласился довезти птицу до Пскова? Так случилось, что через четыре дня довелось лично познакомиться с ним. Накануне он позвонил, сказал, что подвозил раненую Черничку и хотел бы её навестить», – продолжили в аистином центре.

Оказалось, что этот молодой человек недавно вернулся с СВО по ранению. Он из Сергиева Посада, на Псковщину его привело печальное событие – приехал хоронить погибшего боевого товарища. Воевал в составе известного подразделения «Шторм», занимался эвакуацией раненых с поля боя.

«Как показательно это. Насколько бессовестны и равнодушны мы в мирной жизни, порой чужая беда не трогает, только наши проблемы имеют значение для нас. А парень вернулся оттуда, где горячо, где другая жизнь, и посмотрите – отреагировал совсем по-другому. Он словно человек из другого мира. Для него иначе поступить было нельзя», – подчеркнули в «Доме белого аиста».

«Мы встретились с ним 12 июля, в День рыбака, – рассказала руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко. – Я спросила: «Все отказывались. Почему вы согласились аиста довезти?» Он ответил: «Я ехал в том направлении, почему не довезти? Я так воспитан». Потому что так воспитан и пошёл в 2022 году добровольцем на СВО. Спасибо и низкий поклон матерям, воспитавшим таких сыновей».

«А Черничка 8 июля была прооперирована в ветеринарной клинике в Пскове. Сломанную часть крыла удалили, восстановлению она не подлежала. Характер травмы очень напоминает травмы, полученные при столкновениях с автомобилями. Видимо, это очередная жертва автодорог. У Чернички в красивом гнезде в Невельском районе осталось три птенца, скоро они будут летать. К сожалению, она больше никогда не вернётся ни к супругу, ни к птенцам. Она останется жить в аистином центре и, возможно, здесь встретит новую любовь. Другую самку придётся искать и её самцу – Яше», – рассказали в «Доме белого аиста».

Наталья Андреева сообщает, что самец ходит по огороду. Люди помогают ему растить птенцов: «Пришлось срочно карасей ловить, у нас пруд с карасями у дома. Съел, полетел на гнездо, накормил детей... Что делать, будем помогать ему...»

Напомним, что накануне сообщалось о другом сбитом аисте в Печорском районе. Раненую птицу доставили в «Дом белого аиста», где ей оказали помощь.