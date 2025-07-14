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Общество

Псковичка и великолучанка отправились на «Добро.Конференцию – 2025»

Псковскую область на «Добро.Конференции – 2025» в Подмосковье представляют сотрудница Ресурсного центра добровольчества Кристина Иванова и руководитель профильного «Добро.Центра» на базе Великолукской центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского Настасья Шахтерова. Об этом сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

В этом году «Добро.Конференция» проходит в рамках смены «Добро» форума «Территория смыслов».

В ближайшие дни участников ждёт множество лекций, мастер-классов, новых идей, знакомств, встреч и обмен опытом.

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