Псковичка и великолучанка отправились на «Добро.Конференцию – 2025»

12:07, 14 июля 2025, ПАИ

Псковскую область на «Добро.Конференции – 2025» в Подмосковье представляют сотрудница Ресурсного центра добровольчества Кристина Иванова и руководитель профильного «Добро.Центра» на базе Великолукской центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского Настасья Шахтерова. Об этом сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

В этом году «Добро.Конференция» проходит в рамках смены «Добро» форума «Территория смыслов».

В ближайшие дни участников ждёт множество лекций, мастер-классов, новых идей, знакомств, встреч и обмен опытом.