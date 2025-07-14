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Общество

Зампред Молодёжного парламента в Псковской области дала советы молодым родителям

Председатель ПОО ООО «Российский Союз молодёжи», заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Алена Иванова рассказала о своем отношении к семье.

Алёна Иванова. Фото: ПАИ

«Семья – это самое дорогое, что может быть. Именно с семьи начинается познание мира, восприятие, выражение эмоций и становление личности. Поэтому важно уметь родителям контролировать эмоции, больше проводить времени с детьми и передавать ценности семьи и их традиции. В современном мире мы сталкиваемся с тем, что материальные вещи встают на первый план, заглушая самое важное – время с семьей, видеть, как растёт ребенок, взаимоуважение и любовь мамы с папой», – сказала Иванова.

«Став родителями, мы это поняли и стараемся дать понять это нашим сверстникам и парам моложе, создавая проекты, направленные на совместное времяпрепровождение родителей и детей в игровой форме, подключая специалистов, что позволяет нам показать детям, что родители – это лучшие друзья, это опора», – добавила она.

Недавно, отметила Иванова, состоялся проект «Семья в деле», который объединил 40 семей Псковской области.

«Что касается ценностей, главные ценности, которые должны нести родители, – это уважение, любовь, доброта, взаимопонимание и помощь ближнему, именно они формируют у маленького человека понимание роли семьи, ее значимости и уникальности. Именно в окружении близких дети учатся правильно выражать свои чувства, доброту и щедрость, уважение и ответственность за свои поступки, любовь, доверие и честность», – подытожила Алена Иванова.

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