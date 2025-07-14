Обновлённая женская консультация и отделение гинекологии начали работу в Острове

11:46, 14 июля 2025, ПАИ

Обновлённая женская консультация и отделение гинекологии начали работу в городе Острове. Об этом ПАИ сообщил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.

Женская консультация располагается в отдельном здании, на втором этаже со своим входом размещено отделение гинекологии, рассчитанное на шесть коек дневного и шесть коек круглосуточного стационара. «Женщинам нет необходимости идти в поликлинику, стоять в общей очереди. Для беременных это особенно актуально», – сказал главврач.

Приём в женской консультации ведут два врача-гинеколога, которые в течение рабочего дня могут осмотреть около 50 пациенток. Приём в женской консультации также будут вести врач-терапевт, медицинский психолог и юрист. Открыта и комната для кормления малышей – для женщин, которые придут на осмотр с маленькими детьми.

Кроме обновлённых стен женскую консультацию ожидает и переоснащение. Уже осенью здесь рассчитывают получить новый аппарат УЗИ, маммограф и аппарат КТГ для контроля за развитием плода.