Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется в Пскове в конце июня

12:41, 04 марта 2025, ПАИ

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется в Пскове 28 июня и продлится неделю, до 6 июля. Псковичей ожидает насыщенная программа, сообщили ПАИ организаторы.

Традиционно «Виноград» пройдет на берегу реки Псковы. Будут работать тематические площадки «Кубань», «Крым», «Дон» и «Кавказ», которые представят лучшие вина, местные продукты и кухню этих уголков страны. Организаторы обещают концерты, театральные постановки, арт-перформансы и кинопоказы под открытым небом. Для самых маленьких гостей и их родителей будет работать семейная зона с играми и научными мастер-классами.

На образовательной площадке «Винология» выступят ведущие винные эксперты, ученые, искусствоведы, сомелье и популярные винные блогеры, которые поделятся своими знаниями и опытом.

Фестиваль «Виноград» проводится по инициативе и под руководством Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», организатором выступает Национальное агентство маркетинга российского вина («НАМ российского вина»), а информационным партнером является Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР).

«Виноград» в Пскове стал одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году площадки фестиваля посетили более 100 тысяч человек.