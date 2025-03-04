Депутат предлагает запретить камеры-треноги, обвиняя их в «незаконных штрафах»

12:50, 04 марта 2025, ПАИ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением запретить использование на российских дорогах камер-треног. По мнению депутата, такие меры позволят защитить водителей от несправедливых штрафов, не влияя при этом на безопасность дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсант».

Даванков аргументирует свою позицию тем, что камеры-треноги часто устанавливаются в местах с «неочевидным для водителей ограничениями». Он отмечает, что такое положение дел формирует у водителей восприятие камер не как средства повышения безопасности, а как инструмент для сбора штрафов.

Депутат также указывает на случаи «недобросовестной работы» комплексов фотовидеофиксации, которые могут намеренно завышать погрешность измерений. Чтобы обжаловать такие штрафы необходимо потратить много временных, финансовых и трудовых ресурсов.

В своём обращении депутат приводит статистику, согласно которой нарушение скоростного режима стало причиной 23,8% ДТП за первые девять месяцев 2024 года, в то время как более 70%всех выносимых постановлений составляют штрафы за превышение скорости. Это, по мнению Даванкова, свидетельствует о перекосах в работе систем фотовидеофиксациии необходимости пересмотра подходов к их использованию.