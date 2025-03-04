55 лет рука об руку: супружеская пара из Псковской области отметила юбилей

13:00, 04 марта 2025, ПАИ

Изумрудную свадьбу отметили супруги Малютины из Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Людмила Андреевна и Иван Федорович Малютины отпраздновали 55 лет совместной жизни. Пожилые люди переехали из Караганды в деревню Загорицы Писковичской волости Псковского района более 20 лет назад. С юбилеем их поздравила глава района Наталья Фёдорова.

Дом Малютиных украшает картинная галерея из швейных работ Людмилы Андреевны, а также обширная библиотека супругов.

Дочь и внучка с удовольствием помогают, украшая сад яркими цветами и превращая его летом в настоящую оранжерею, рассказала пара.

«Если есть здоровье, то и ещё 55 лет можно прожить вместе», – заключили супруги.