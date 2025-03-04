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Общество

55 лет рука об руку: супружеская пара из Псковской области отметила юбилей

Изумрудную свадьбу отметили супруги Малютины из Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Людмила Андреевна и Иван Федорович Малютины отпраздновали 55 лет совместной жизни. Пожилые люди переехали из Караганды в деревню Загорицы Писковичской волости Псковского района более 20 лет назад. С юбилеем их поздравила глава района Наталья Фёдорова.

Супруги Малютины отметили 55 лет совместной жизни. Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Дом Малютиных украшает картинная галерея из швейных работ Людмилы Андреевны, а также обширная библиотека супругов.

Дочь и внучка с удовольствием помогают, украшая сад яркими цветами и превращая его летом в настоящую оранжерею, рассказала пара.

«Если есть здоровье, то и ещё 55 лет можно прожить вместе», – заключили супруги.

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