61,6 миллиона рублей направили на социальные выплаты в Псковской области

13:13, 04 марта 2025, ПАИ

В Центр социальных выплат Псковской области направлено 61,6 миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по социальной защите Псковской области.

Финансирование направлено на гражданские выплаты на третьего и последующих детей, ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для федеральных льготников, а также компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Зачисление средств на счета граждан уже осуществляется, отметили в комитете.