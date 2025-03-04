61,6 миллиона рублей направили на социальные выплаты в Псковской области
В Центр социальных выплат Псковской области направлено 61,6 миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по социальной защите Псковской области.
Финансирование направлено на гражданские выплаты на третьего и последующих детей, ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для федеральных льготников, а также компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.
Зачисление средств на счета граждан уже осуществляется, отметили в комитете.
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