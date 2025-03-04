В Европейскую Россию приходит метеорологическая весна

13:59, 04 марта 2025, ПАИ

В Европейскую Россию приходит метеорологическая весна, сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам специалистов, сегодня южная часть Русской равнины оказалась в области антициклона, поэтому здесь вероятность осадков сократится до минимума. «А вот севернее будут смещаться поля фронтальной облачности циклона, который несёт вглубь континента согретый Гольфстримом воздух. В зоне противоборства разнородных вихрей резко увеличатся контрасты атмосферного давления, а значит, начнёт усиливаться ветер», – отметили в «Фобосе».

Такое мощное вторжение атлантического тепла запускает весенние процессы на Русской равнине: к концу рабочей недели среднесуточная температура на западе и северо-западе уже достигнет положительных значений, что ознаменует наступление метеорологической весны, обратили внимание синоптики. Обычно же смена сезонов в этом регионе происходит лишь в конце марта, подчеркнули в «Фобосе».