В «Кванториуме» Пскова подвели итоги межрегионального хакатона

14:55, 04 марта 2025, ПАИ

В детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итоги межрегионального EcoAI хакатона. В нем приняли участие 12 школьных команд из Пскова, Улан-Удэ, Петрозаводска, Архангельска и Липецка. Об этом ПАИ сообщили в псковском «Кванториуме».

EcoAI хакатон – это конкурс разработчиков в онлайн-формате, где командам нужно решить задачу из области искусственного интеллекта и экологии. В этом году темой для изучения стало Псковско-Чудское озеро, участники исследовали изменения воды по открытым данным, разрабатывали систему мониторинга для анализа и систематизации данных. Задание для них разработали в «Кванториуме» совместно с псковским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«Искусственный интеллект способен анализировать и обрабатывать огромное количество информации, что значительно упрощает труд исследователей.

Создание системы мониторинга с помощью машинного обучения – посильная задача для начинающих программистов, мы увидели много интересных решений. Например, телеграм-бот, который собирает данные с сайта погоды и обрабатывает их в сводку», – сказал организатор соревнований, наставник «Кванториума» Игорь Лубягин.

Победителями хакатона в треке Light стала псковская команда «Протворить» (Доминика Васильева и Серафим Греков), а в направлении Hard лучший результат показали школьники из Петрозаводска (Михаил Перекин, Евгений Шлямин).

«Участие в подобных проектах позволяет детям научиться задавать вопросы, мыслить и работать с современными технологиями, чтобы решить большой спектр проблем, в том числе экологических», – отметил партнер EcoAI хакатона, директор компании «ФормозаСофт» Игорь Храмов.

EcoAI хакатон прошел в Пскове в третий раз.