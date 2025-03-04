Режим работы Псковского музея изменится 7, 8 и 9 марта

14:59, 04 марта 2025, ПАИ

7 марта на объектах Псковского музея-заповедника будет сокращенным рабочим днём, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения. Все музейные объекты будут работать до 17:00. Территория Псковского кремля – до 19:00.

8 марта музейные объекты будут работать так:

– Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни – с 10:00 до 20:00;

– Информационный центр музея – с 9:00 до 18:00;

– Приказная палата – с 10:00 до 18:00;

– Главное здание музея, Поганкины палаты, Картинная галерея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря – с 10:30 до 18:00;

– Палаты у Сокольей башни, Двор Постникова, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-квартира Ю. П. Спегальского – с 11:00 до 18:00;

– Музей истории города Печоры – с 10:00 до 18:00;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова – с 10:00 до 17:00;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской – с 10:00 до 17:00;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского – с 09:30 до 17:00.

9 марта музейные объекты будут работать в следующем режиме:

– Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни – с 10:00 до 18:00;

– Информационный центр музея – с 9:00 до 18:00;

– Приказная палата – с 10:00 до 18:00;

– Главное здание музея, Поганкины палаты, Картинная галерея – с 10:30 до 18:00;

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Палаты у Сокольей башни, Двор Постникова, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-квартира Ю. П. Спегальского – с 11:00 до 18:00;

– Музей истории города Печоры – с 10:00 до 18:00;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова – с 10:00 до 17:00;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской – с 10:00 до 17:00;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского – с 09:30 до 17:00.