Всё утро 5 марта в Псковской области будут проверять системы оповещения
5 марта в Псковской области будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, предупредил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
В 10:30 (муниципальный уровень), в 10:35 и в 10:40 (региональный уровень) будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем».
В 10:43 будет передан сигнал «Техническая проверка» по каналам первого мультиплекса цифрового телевидения и радиовещания «Радио России» и «Радио Маяк».
В 12:00 и 12:10 состоится проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.
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