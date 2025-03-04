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Общество

Всё утро 5 марта в Псковской области будут проверять системы оповещения

5 марта в Псковской области будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, предупредил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В 10:30 (муниципальный уровень), в 10:35 и в 10:40 (региональный уровень) будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем».

В 10:43 будет передан сигнал «Техническая проверка» по каналам первого мультиплекса цифрового телевидения и радиовещания «Радио России» и «Радио Маяк».

В 12:00 и 12:10 состоится проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

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