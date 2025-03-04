Открытие выставки «Женщинам посвящается» состоится в Пскове
Выставка «Женщинам посвящается» откроется в стенах Псковской областной научной библиотеке им. Курбатова в четверг, 6 марта.
Вязание, изделия из бисера, декупаж, макраме и работы из полимерной глины представит клуб «Вдохновение».
«Можно будет познакомиться с выставкой книг по рукоделию, представленной изданиями из фонда отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы», – сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.
Выставка пройдет в отделе технико-экономической и сельскохозяйственной литературы в 202-м кабинете на 2-м этаже библиотеки.