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Культура

Открытие выставки «Женщинам посвящается» состоится в Пскове

Выставка «Женщинам посвящается» откроется в стенах Псковской областной научной библиотеке им. Курбатова в четверг, 6 марта.

Фото: пресс-служба Псковской областной библиотеки

Вязание, изделия из бисера, декупаж, макраме и работы из полимерной глины представит клуб «Вдохновение».

«Можно будет познакомиться с выставкой книг по рукоделию, представленной изданиями из фонда отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы», – сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

Выставка пройдет в отделе технико-экономической и сельскохозяйственной литературы в 202-м кабинете на 2-м этаже библиотеки.

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