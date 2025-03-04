Выставка по мотивам книги об улицах Великих Лук откроется в городском архиве

15:30, 04 марта 2025, ПАИ

10 марта в Госархиве в Великих Луках (улица Лизы Чайкиной, 17а) откроется выставка архивных документов «Есть улицы...». Об этом ПАИ сообщили в Госархиве Псковской области.

Экспозиция посвящена 45-летию выхода в свет книги Константина Карпова «Улицы Великих Лук» и приурочена ко Дню архивов.

Посетители выставки смогут увидеть архивные документы, на основе которых была написана книга. Любители истории города Великие Луки смогут проследить историю создания книги.

Сбор экскурсий:

10 марта –12 марта – 10:00, 12:00, 14:00, 16:00;

13 марта – самостоятельное знакомство с выставкой (без экскурсии) с 10:00 до 12:00.

Для посещения необходимо записаться по телефонам: 3-82-64, 3-80-58 (код города 81153). Запись на выставку открывается 4 марта и закрывается 7 марта в 12:00. Запись на выставку ведется по следующему графику: 4 марта – с 11:00 до 17:00; с 5 по 6 марта – с 9:00 до 17:00;

7 марта – с 9:00 до 12:00.

Выставка бесплатная.