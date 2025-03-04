Росреестр готов бесплатно установить границы земельных участков в Долгорепицах

15:54, 04 марта 2025, ПАИ

Сотрудники ППК «Роскадастр» по Псковской области проведут комплексные кадастровые работы в населённом пункте Долгорепицы (Псковский район) в среду, 5 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области. Особое внимание в ходе этих работ будет уделено бесплатной установке границ земельных участков, что даёт жителям возможность получить консультации от сотрудников ППК «Роскадастр» на месте и задать все интересующие вопросы.

Основная цель мероприятия – улучшение учёта и регистрации объектов невидимости, отметили в ведомстве. Это позволит обеспечить правовую защиту интересов владельцев земельных участков и повысить качество предоставляемых услуг.

Управление Росреестра по Псковской области пригласило всех заинтересованных лиц воспользоваться этой возможностью и получить необходимую информацию о своих участках.